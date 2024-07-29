Безпековий кабінет Ізраїлю уповноважив уряд відповісти на ракетний удар Хезболли

Похорон дітей, які загинули на Голанських висотах в Ізраїлі, фото: Getty Images

У неділю Безпековий кабінет Ізраїлю уповноважив уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та міністра оборони Йоава Галланта прийняти рішення про "спосіб і час" відповіді на ракетний удар по окупованих Ізраїлем Голанських висотах, в результаті якого загинули 12 підлітків і дітей, і в якому Ізраїль і США звинуватили ліванське збройне угруповання Хезболла.

Джерело: Reuters, The Times of Israel

Деталі: Хезболла заперечує відповідальність за найсмертоносніший напад в Ізраїлі або на анексованій Ізраїлем території з часу нападу палестинської бойової групи ХАМАС 7 жовтня, що спровокував війну в Секторі Гази. Цей конфлікт поширився на кілька фронтів і ризикує перерости в ширший регіональний конфлікт.

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Ізраїль пообіцяв відплату Хезболлі в Лівані, і ізраїльські літаки завдали ударів по цілях на півдні Лівану протягом дня в неділю.

Але були очікування, що після засідання кабінету міністрів з питань безпеки, скликаного Нетаньяху в Тель-Авіві, відповідь може бути більш рішучою.

Після закінчення засідання офіс Нетаньяху заявив, що кабінет "уповноважив прем'єр-міністра і міністра оборони прийняти рішення про спосіб і час відповіді".

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