Безпековий кабінет Ізраїлю уповноважив уряд відповісти на ракетний удар Хезболли
У неділю Безпековий кабінет Ізраїлю уповноважив уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та міністра оборони Йоава Галланта прийняти рішення про "спосіб і час" відповіді на ракетний удар по окупованих Ізраїлем Голанських висотах, в результаті якого загинули 12 підлітків і дітей, і в якому Ізраїль і США звинуватили ліванське збройне угруповання Хезболла.
Джерело: Reuters, The Times of Israel
Деталі: Хезболла заперечує відповідальність за найсмертоносніший напад в Ізраїлі або на анексованій Ізраїлем території з часу нападу палестинської бойової групи ХАМАС 7 жовтня, що спровокував війну в Секторі Гази. Цей конфлікт поширився на кілька фронтів і ризикує перерости в ширший регіональний конфлікт.
Ізраїль пообіцяв відплату Хезболлі в Лівані, і ізраїльські літаки завдали ударів по цілях на півдні Лівану протягом дня в неділю.
Але були очікування, що після засідання кабінету міністрів з питань безпеки, скликаного Нетаньяху в Тель-Авіві, відповідь може бути більш рішучою.
Після закінчення засідання офіс Нетаньяху заявив, що кабінет "уповноважив прем'єр-міністра і міністра оборони прийняти рішення про спосіб і час відповіді".
Що передувало:
- Внаслідок ракетного обстрілу футбольного поля на окупованих Ізраїлем Голанських висотах у суботу загинули 11 людей, в тому числі діти, заявила ізраїльська влада.
- Ізраїль звинуватив в обстрілах підтримуване Іраном ліванське угруповання "Хезболла" і обіцяв вжити заходів у відповідь.
- Згодом дванадцяту дитину, яку вважали зниклою безвісти, оголосили загиблою.