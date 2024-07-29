Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Безпековий кабінет Ізраїлю уповноважив уряд відповісти на ракетний удар Хезболли

Олена ІвашківПонеділок, 29 липня 2024, 02:48
Безпековий кабінет Ізраїлю уповноважив уряд відповісти на ракетний удар Хезболли
Похорон дітей, які загинули на Голанських висотах в Ізраїлі, фото: Getty Images

У неділю Безпековий кабінет Ізраїлю уповноважив уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та міністра оборони Йоава Галланта прийняти рішення про "спосіб і час" відповіді на ракетний удар по окупованих Ізраїлем Голанських висотах, в результаті якого загинули 12 підлітків і дітей, і в якому Ізраїль і США звинуватили ліванське збройне угруповання Хезболла.

Джерело: Reuters, The Times of Israel

Деталі: Хезболла заперечує відповідальність за найсмертоносніший напад в Ізраїлі або на анексованій Ізраїлем території з часу нападу палестинської бойової групи ХАМАС 7 жовтня, що спровокував війну в Секторі Гази. Цей конфлікт поширився на кілька фронтів і ризикує перерости в ширший регіональний конфлікт.

Реклама:

Ізраїль пообіцяв відплату Хезболлі в Лівані, і ізраїльські літаки завдали ударів по цілях на півдні Лівану протягом дня в неділю.

Але були очікування, що після засідання кабінету міністрів з питань безпеки, скликаного Нетаньяху в Тель-Авіві, відповідь може бути більш рішучою.

Після закінчення засідання офіс Нетаньяху заявив, що кабінет "уповноважив прем'єр-міністра і міністра оборони прийняти рішення про спосіб і час відповіді".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало

  • Внаслідок ракетного обстрілу футбольного поля на окупованих Ізраїлем Голанських висотах у суботу загинули 11 людей, в тому числі діти, заявила ізраїльська влада.
  • Ізраїль звинуватив в обстрілах підтримуване Іраном ліванське угруповання "Хезболла" і обіцяв вжити заходів у відповідь.
  • Згодом дванадцяту дитину, яку вважали зниклою безвісти, оголосили загиблою.

Теми: Ізраїльвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяУ низці областей оголошували повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи

Сійярто передав Ізраїлю попередження від Ірану: буде напад

Гарріс звузила коло кандидатів у віцепрезиденти до двох - Reuters

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон каже, що він захоплювався Бандерою

"Недалекоглядно": Україна відреагувала на розрив дипвідносин з боку хунти Малі

У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку на футбольному полі

Усі новини...
Ізраїль
В МЗС Ізраїлю порівняли Ердогана з Хусейном
Ердоган погрожує Ізраїлю вторгненням – ЗМІ
ЦАХАЛ заявив про атаку на низку об'єктів "Хезболли"
Останні новини
04:30
Авіабазу в Іраку атакували ракетами "Катюша": п’ятеро військових США поранені 
03:52
ISW: У Росії за розкрадання затримали двох високопоставлених військових
03:26
пояснюємоЧому Магучіх між стрибками лежала в спальному мішку
02:59
Bloomberg звільнив репортера, який передчасно повідомив про обмін ув'язненими з Росією
01:45
Представництво президента в Криму: окупанти базують військові вертольоти біля будинків
01:21
Олімпіада-2024Медальний залік: Китай знову обійшов США, Україна втрималась у ТОП-20
00:42
ДоповненоУ Харкові пролунали вибухи, схоже на приліт – Терехов
00:37
США завершили виведення військ з авіабази у Нігері
00:13
Олімпіада-2024Швед Дюплантіс вже на 11 см побив "вічний" рекорд Бубки і здобув золото у стрибках із жердиною
23:59
оновлюєтьсяУ низці областей оголошували повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: