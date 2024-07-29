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Кабинет безопасности Израиля уполномочил правительство ответить на ракетный удар Хезболлы

Алена ИвашкивПонедельник, 29 июля 2024, 02:48
Кабинет безопасности Израиля уполномочил правительство ответить на ракетный удар Хезболлы
Похороны детей, погибших на Голанских высотах в Израиле, фото: Getty Images

В воскресенье Кабинет безопасности Израиля уполномочил правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта принять решение о "способе и времени" ответа на ракетный удар по оккупированным Израилем Голанским высотам, в результате которого погибли 12 подростков и детей, и в котором Израиль и США обвинили ливанскую вооруженную группировку Хезболла.

Источник: Reuters, The Times of Israel

Детали: Хезболла отрицает ответственность за самое смертоносное нападение в Израиле или на аннексированной Израилем территории со времени нападения палестинской боевой группы ХАМАС 7 октября, спровоцировавшего войну в Секторе Газа. Этот конфликт распространился на несколько фронтов и рискует перерасти в более широкий региональный конфликт.

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Израиль пообещал возмездие Хезболле в Ливане, и израильские самолеты нанесли удары по целям на юге Ливана в течение дня в воскресенье.

Но были ожидания, что после заседания кабинета министров по вопросам безопасности, созванного Нетаньяху в Тель-Авиве, ответ может быть более решительным.

По окончании заседания офис Нетаньяху заявил, что кабинет "уполномочил премьер-министра и министра обороны принять решение о способе и времени ответа".

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Что предшествовало

  • В результате ракетного обстрела футбольного поля на оккупированных Израилем Голанских высотах в субботу погибли 11 человек, в том числе дети, заявили израильские власти.
  • Израиль обвинил в обстрелах поддерживаемую Ираном ливанскую группировку "Хезболла" и обещал принять ответные меры.
  • Белый дом осудил ракетный обстрел футбольного поля на оккупированных Израилем Голанских высотах, назвав его "ужасным", и выразил непоколебимую поддержку Израилю.

Темы: Израильвойна
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