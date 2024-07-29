В МЗС Ізраїлю порівняли Ердогана з Хусейном
Понеділок, 29 липня 2024, 05:28
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац відповів на погрозу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вторгнутися в Ізраїль, порівнявши його з колишнім іракським диктатором Саддамом Хусейном.
Джерело: The Times of Israel, Кац у X
Пряма мова: "Ердоган йде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Йому варто лише згадати, що там сталося і чим це закінчилося".
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Деталі: Режим Хусейна повалили в результаті вторгнення під проводом США в 2003 році, а самого Хусейна схопили, засудили та стратили.
Нагадаємо:
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням з боку Туреччини.