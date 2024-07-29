Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

В МЗС Ізраїлю порівняли Ердогана з Хусейном

Олена ІвашківПонеділок, 29 липня 2024, 05:28
В МЗС Ізраїлю порівняли Ердогана з Хусейном
Реджеп Таїп Ердоган та Саддам Хусейн, колаж Ісраеля Каца

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац відповів на погрозу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вторгнутися в Ізраїль, порівнявши його з колишнім іракським диктатором Саддамом Хусейном.

Джерело: The Times of Israel, Кац у X

Пряма мова: "Ердоган йде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Йому варто лише згадати, що там сталося і чим це закінчилося".

Реклама:

Деталі: Режим Хусейна повалили в результаті вторгнення під проводом США в 2003 році, а самого Хусейна схопили, засудили та стратили.

Нагадаємо: 

Теми: ІзраїльТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Іран попросив у Росії ППО для підготовки війни з Ізраїлем, їх вже постачають – NYT

У Росії стався вибух на військовому заводі: троє людей загинуло

Авіабазу в Іраку атакували ракетами "Катюша": п’ятеро військових США поранені 

ISW: У Росії за розкрадання затримали двох високопоставлених військових

оновлюєтьсяУ низці областей оголошували повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи

Сійярто передав Ізраїлю попередження від Ірану: буде напад

Усі новини...
Ізраїль
Кабінет міністрів Ізраїлю уповноважив уряд відповісти на ракетний удар Хезболли
Ердоган погрожує Ізраїлю вторгненням – ЗМІ
ЦАХАЛ заявив про атаку на низку об'єктів "Хезболли"
Останні новини
08:06
Повітряний удар РФ 6 серпня: ППО знищила 2 балістичні, 2 крилаті ракети та 15 "Шахедів"
07:58
ЗСУ вже відмінусували понад 585 тисяч окупантів
07:39
Іран попросив у Росії ППО для підготовки війни з Ізраїлем, їх вже постачають – NYT
07:04
футболРебров: Зараз я не бачу лідера збірної на полі, який своїм прикладом покаже, що треба робити
06:54
фото, відеоРосійська влада заявила про атаку на Курську та Бєлгородську області
06:29
Уряд Британії шукає іноземний слід у поширенні дезінформації, що спричинила протести
05:31
У Росії стався вибух на військовому заводі: троє людей загинуло
05:29
Скандальний забіг на Олімпіаді-2024: кенійку Кіпʼєгон, яка фінішувала другою, дискваліфікували
04:30
Авіабазу в Іраку атакували ракетами "Катюша": п’ятеро військових США поранені 
03:52
ISW: У Росії за розкрадання затримали двох високопоставлених військових
Усі новини...
Реклама:
Реклама: