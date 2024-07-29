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В МИД Израиля сравнили Эрдогана с Хусейном

Алена ИвашкивПонедельник, 29 июля 2024, 05:28
В МИД Израиля сравнили Эрдогана с Хусейном
Реджеп Тайип Эрдоган и Саддам Хусейн, коллаж Исраэля Каца

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац ответил на угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вторгнуться в Израиль, сравнив его с бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном.

Источник: The Times of Israel, Кац в X

Прямая речь: "Эрдоган идет по пути Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Ему стоит лишь вспомнить, что там произошло и чем это закончилось".

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Детали: Режим Хусейна свергли в результате вторжения под руководством США в 2003 году, а самого Хусейна схватили, осудили и казнили.

Напомним: 

Темы: ИзраильТурция
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