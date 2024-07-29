В МИД Израиля сравнили Эрдогана с Хусейном
Понедельник, 29 июля 2024, 05:28
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац ответил на угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вторгнуться в Израиль, сравнив его с бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном.
Источник: The Times of Israel, Кац в X
Прямая речь: "Эрдоган идет по пути Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Ему стоит лишь вспомнить, что там произошло и чем это закончилось".
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Детали: Режим Хусейна свергли в результате вторжения под руководством США в 2003 году, а самого Хусейна схватили, осудили и казнили.
Напомним:
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю вторжением со стороны Турции.