Уламки збитих "Шахедів" пошкодили 2 будівлі на Дніпропетровщині

Уночі 29 липня над Дніпропетровщиною збили 6 російських дронів і ракету, уламки ворожого залізяччя пошкодили 2 господарські споруди та призвели до пожежі на відкритій місцевості.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Вночі оборонці неба знищили над областю 6 БпЛА. Серед них один розвідувальний, решта – "Шахеди". Приземлив підрозділ ПвК "Схід" й ракету. Потрощене російське залізяччя пошкодило 2 господарські споруди. Горіла суха трава".

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Деталі: Крім того, за словами голови ОВА, увечері росіяни атакували Нікопольщину – дронами і з важкої артилерії ударили по Марганецькій і Червоногригорівській громадах.

Фото з telegram Лисака

У результаті атаки понівечені приватний будинок, 4 теплиці й 5 господарських споруд.

Фото з telegram Лисака

"Вранці окупанти спрямували на район дрони-камікадзе. Поцілили по Покровській громаді. Люди не постраждали", – підсумував Лисак.

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