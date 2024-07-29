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Обломки сбитых "Шахедов" повредили 2 здания на Днепропетровщине

Ирина БалачукПонедельник, 29 июля 2024, 09:28
Обломки сбитых Шахедов повредили 2 здания на Днепропетровщине
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА

Ночью 29 июля над Днепропетровщиной сбили 6 российских дронов и ракету, обломки вражеского железа повредили 2 хозяйственные постройки и привели к пожару на открытой местности.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью защитники неба уничтожили над областью 6 БПЛА. Среди них один разведывательный, остальные – "Шахеды". Приземлило подразделение ВК "Восток" и ракету. Сбитое российское железо повредило 2 хозяйственные постройки. Горела сухая трава".

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Детали: Кроме того, по словам главы ОВА, вечером россияне атаковали Никопольщину – дронами и из тяжелой артиллерии ударили по Марганецкой и Красногригорьевской общинам. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА

В результате атаки повреждены частный дом, 4 теплицы и 5 хозяйственных построек. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА

"Утром оккупанты направили на район дроны-камикадзе. Попали по Покровской общине. Люди не пострадали", – подытожил Лысак.

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Темы: ШахедДнепропетровская область
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