Обломки сбитых "Шахедов" повредили 2 здания на Днепропетровщине
Ночью 29 июля над Днепропетровщиной сбили 6 российских дронов и ракету, обломки вражеского железа повредили 2 хозяйственные постройки и привели к пожару на открытой местности.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Ночью защитники неба уничтожили над областью 6 БПЛА. Среди них один разведывательный, остальные – "Шахеды". Приземлило подразделение ВК "Восток" и ракету. Сбитое российское железо повредило 2 хозяйственные постройки. Горела сухая трава".
Детали: Кроме того, по словам главы ОВА, вечером россияне атаковали Никопольщину – дронами и из тяжелой артиллерии ударили по Марганецкой и Красногригорьевской общинам.
В результате атаки повреждены частный дом, 4 теплицы и 5 хозяйственных построек.
"Утром оккупанты направили на район дроны-камикадзе. Попали по Покровской общине. Люди не пострадали", – подытожил Лысак.
Предыстория:
- Ранее Воздушные силы сообщили, что в ночь на 29 июля россияне атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 и 10 "Шахедами", ракету и 9 дронов удалось уничтожить.