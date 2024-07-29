Супутники зафіксували наслідки атаки ЗСУ по аеродрому "Саки" в Криму

Супутники зафіксували наслідки ракетної атаки Збройних сил України по російському аеродрому "Саки" біля селища Новофедорівка в тимчасово окупованому РФ Криму.

Джерело: "Крим.Реалії"

Деталі: На кадрах за 28 липня видно, що на одній із частин аеродрому, де базувалися літаки Су-30, з'явилися темні плями, які можуть свідчити про пожежу та/або вибухи.

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Зазначається, що наразі роздільна здатність супутникового знімка не дає змоги повністю оцінити наслідки цієї атаки.

Що передувало: 26 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи ракетних військ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по аеродрому "Саки". Російська влада інформацію не коментувала.