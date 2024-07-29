Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Супутники зафіксували наслідки атаки ЗСУ по аеродрому "Саки" в Криму

Валентина РоманенкоПонеділок, 29 липня 2024, 14:26
Супутники зафіксували наслідки атаки ЗСУ по аеродрому Саки в Криму
фото - Радіо Свобода

Супутники зафіксували наслідки ракетної атаки Збройних сил України по російському аеродрому "Саки" біля селища Новофедорівка в тимчасово окупованому РФ Криму.

Джерело: "Крим.Реалії"

Деталі: На кадрах за 28 липня видно, що на одній із частин аеродрому, де базувалися літаки Су-30, з'явилися темні плями, які можуть свідчити про пожежу та/або вибухи.

Реклама:

Зазначається, що наразі роздільна здатність супутникового знімка не дає змоги повністю оцінити наслідки цієї атаки.

Що передувало: 26 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи ракетних військ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по аеродрому "Саки". Російська влада інформацію не коментувала.

Теми: Кримвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

боксХижняк переміг Перейру та гарантував собі медаль на Олімпіаді-2024

На фронті за добу відбулось понад сто зіткнень. На Покровському напрямку найгарячіше – Генштаб

Міністр оборони Угорщини несподівано похвалив "героїчну і хоробру боротьбу українців"

Партія демократів у США формально обрала Гарріс кандидаткою у президенти

Тендер на будівництво військового кладовища виграла щойно створена компанія. Замовник каже, що все законно

У Китаї заявили, що "мирний план" КНР і Бразилії позитивно оцінили 110 країн

Усі новини...
Крим
У Генштабі підтвердили удар по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму
У Криму пролунали вибухи: горить аеродром "Саки" та чути детонацію боєприпасів
Окупанти будують укріплення біля Кримського мосту – ЗМІ
Останні новини
04:29
ОВА: На Вінниччині російський безпілотник влучив в інфраструктурний об'єкт
03:59
відеоУ Ростовській області Росії цієї ночі вибухнули склади та цистерни з паливом
03:51
Київщину атакують безпілотники: працює ППО
03:15
ОновлюєтьсяУ низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА
02:53
Le Monde: Спецслужби України вчать туарегів з Малі керувати безпілотниками 
02:02
автоспортAlpine очолив другий наймолодший керівник в історії Формули-1
01:47
В Одесі та на Вінниччині пролунали вибухи
01:25
CNN: Росія готувалася передати хуситам ракети та військову техніку
00:49
відео, мапаDeep State: Ворог впритул підійшов до Торецька
00:32
Потужний старт Магучіх і фіаско Костевич: підсумки виступу українців 2 серпня на Олімпіаді-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: