Спутники зафиксировали последствия атаки ВСУ по аэродрому "Саки" в Крыму

Спутники зафиксировали последствия ракетной атаки Вооруженных сил Украины по российскому аэродрому "Саки" у поселка Новофедоровка во временно оккупированном РФ Крыму.

Источник: "Крым.Реалии"

Детали: На кадрах за 28 июля видно, что на одной из частей аэродрома, где базировались самолеты Су-30, появились темные пятна, которые могут свидетельствовать о пожаре и/или взрывах.

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Отмечается, что в настоящее время разрешение спутникового снимка не позволяет полностью оценить последствия этой атаки.

Что предшествовало: 26 июля Генштаб ВСУ сообщил, что подразделения ракетных войск во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по аэродрому "Саки". Российские власти информацию не комментировали.