До Києва знову приїхала спецпредставниця США з відбудови України

До Києва у понеділок, 29 липня прибула в черговий раз спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер.

Джерело: посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Разом з керівниками компаній Amentum, Clayco Inc та Westinghouse Nuclear ми прагнемо допомогти Україні будувати власне майбутнє. Прозоре бізнес-середовище та сильне верховенство права є ключем до відновлення України та її шляху до ЄС".

Реклама:

A warm welcome back to Kyiv, @SpecRepUkraine! Joined by CEOs from @amentum_corp, @bobclarkbeyond, & @WECNuclear, we are committed to enabling Ukraine to build its own future. A transparent business environment & strong rule of law are key to Ukraine’s recovery and its EU path. pic.twitter.com/bbXqMC8fLX — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 29, 2024

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Пріцкер була в Києві у супроводі бізнес-делегації у січні цього року.

Повноваження призначеної торік у вересні Пріцкер охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.

Читайте також інтерв'ю Пріцкер "Європейській правді": "Тепер, щоб Україна отримувала кошти, США висуватимуть умови щодо реформ"