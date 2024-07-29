До Києва знову приїхала спецпредставниця США з відбудови України
До Києва у понеділок, 29 липня прибула в черговий раз спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер.
Джерело: посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"
Пряма мова: "Разом з керівниками компаній Amentum, Clayco Inc та Westinghouse Nuclear ми прагнемо допомогти Україні будувати власне майбутнє. Прозоре бізнес-середовище та сильне верховенство права є ключем до відновлення України та її шляху до ЄС".
A warm welcome back to Kyiv, @SpecRepUkraine! Joined by CEOs from @amentum_corp, @bobclarkbeyond, & @WECNuclear, we are committed to enabling Ukraine to build its own future. A transparent business environment & strong rule of law are key to Ukraine’s recovery and its EU path. pic.twitter.com/bbXqMC8fLX— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 29, 2024
Передісторія:
- Пріцкер була в Києві у супроводі бізнес-делегації у січні цього року.
- Повноваження призначеної торік у вересні Пріцкер охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.
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