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До Києва знову приїхала спецпредставниця США з відбудови України

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 29 липня 2024, 15:04
До Києва знову приїхала спецпредставниця США з відбудови України
Пенні Пріцкер, фото: Getty Images

До Києва у понеділок, 29 липня прибула в черговий раз спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер.

Джерело: посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Разом з керівниками компаній Amentum, Clayco Inc та Westinghouse Nuclear ми прагнемо допомогти Україні будувати власне майбутнє. Прозоре бізнес-середовище та сильне верховенство права є ключем до відновлення України та її шляху до ЄС".

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Теми: СШАУкраїнавідбудова
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