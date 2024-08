В Киев снова приехала спецпредставитель США по восстановлению Украины

В Киев в понедельник, 29 июля прибыла в очередной раз спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер.

Источник: посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Вместе с руководителями компаний Amentum, Clayco Inc и Westinghouse Nuclear мы стремимся помочь Украине строить собственное будущее. Прозрачная бизнес-среда и сильное верховенство права является ключом к восстановлению Украины и ее пути в ЕС".

A warm welcome back to Kyiv, @SpecRepUkraine! Joined by CEOs from @amentum_corp, @bobclarkbeyond, & @WECNuclear, we are committed to enabling Ukraine to build its own future. A transparent business environment & strong rule of law are key to Ukraine’s recovery and its EU path. pic.twitter.com/bbXqMC8fLX