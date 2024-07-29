Після обриву тросу на канатній дорозі у Києві перевіряють "Колесо огляду"

Правоохоронні органи перевіряють роботу атракціону "Колесо огляду" на Подолі в столиці після загибелі чоловіка внаслідок обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро.

Джерело: речниця столичної прокуратури Ірина Винокурова в коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 272 КК України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою - перевіряється робота атракціону "Колесо огляду" в Подільському районі".

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Деталі: За словами Винокурової, поліція запросила всі дозвільні документа на проведення атракціону.

Прессекретарка зауважила, що провадження є фактовим, оскільки без нього правоохоронні органи не можуть провести перевірку. Наразі про результати перевірки, за словами Винокурової, говорити ще зарано.

Журналісти видання також зателефонували за номером телефону, вказаним на вебсторінці "Колеса огляду". Слухавку взяла жінка на ім’я Аліна, котра представилася дружиною власника атракціону - громадянина Франції Луї Тутена.

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За її словами, вони надали поліції дозвільні документи для діяльності атракціону, які запросили у них правоохоронці.

Нагадаємо: "Колесо огляду" привезли із Франції і у 2017 році й встановили на Подолі.

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