После обрыва троса на канатной дороге в Киеве проверяют "Колесо обозрения"

Правоохранительные органы проверяют работу аттракциона "Колесо обозрения" на Подоле в столице после гибели мужчины в результате обрыва троса на канатной дороге через Днепр.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "В рамках уголовного производства, начатого по ст. 272 УК Украины - нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью - проверяется работа аттракциона "Колесо обозрения" в Подольском районе".

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Детали: По словам Винокуровой, полиция запросила все разрешительные документы на проведение аттракциона.

Пресс-секретарь отметила, что производство является фактовым, поскольку без него правоохранительные органы не могут провести проверку. Сейчас о результатах проверки, по словам Винокуровой, говорить еще рано.

Журналисты издания также позвонили по номеру телефона, указанному на веб-странице "Колеса обозрения". Трубку взяла женщина по имени Алина, которая представилась женой владельца аттракциона - гражданина Франции Луи Тутена.

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По ее словам, они предоставили полиции разрешительные документы для деятельности аттракциона, которые запросили у них правоохранители.

Напомним: "Колесо обозрения" привезли из Франции и в 2017 году и установили на Подоле.

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