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После обрыва троса на канатной дороге в Киеве проверяют "Колесо обозрения"

Валентина РоманенкоПонедельник, 29 июля 2024, 15:45
После обрыва троса на канатной дороге в Киеве проверяют Колесо обозрения
«Колесо обозрения». иллюстративное фото из Википедии

Правоохранительные органы проверяют работу аттракциона "Колесо обозрения" на Подоле в столице после гибели мужчины в результате обрыва троса на канатной дороге через Днепр.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "В рамках уголовного производства, начатого по ст. 272 УК Украины - нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью - проверяется работа аттракциона "Колесо обозрения" в Подольском районе".

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Детали: По словам Винокуровой, полиция запросила все разрешительные документы на проведение аттракциона.

Пресс-секретарь отметила, что производство является фактовым, поскольку без него правоохранительные органы не могут провести проверку. Сейчас о результатах проверки, по словам Винокуровой, говорить еще рано.

Журналисты издания также позвонили по номеру телефона, указанному на веб-странице "Колеса обозрения". Трубку взяла женщина по имени Алина, которая представилась женой владельца аттракциона - гражданина Франции Луи Тутена.

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По ее словам, они предоставили полиции разрешительные документы для деятельности аттракциона, которые запросили у них правоохранители.

Напомним: "Колесо обозрения" привезли из Франции и в 2017 году и установили на Подоле.

Предыстория:

  • 21 июля на канатной дороге Kyiv Flyline оборвался трос. В результате погиб 20-летний парень (его тело нашли 22 июля) - правоохранители начали расследование.
  • Директор компании "Активная страна", которой принадлежит канатная дорога, Денис Курта выразил соболезнования семье погибшего парня и заявил, что готов сотрудничать с правоохранителями.
  • Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в эфире телемарафона 22 июля заявила, что следствие будет проверять исправность и безопасность аттракциона.
  • Также она добавила, что правоохранители также будут изучать действия должностных лиц, которые предоставили соответствующие разрешения, ведь в 2021 году прокуратура уже имела вопросы к этой канатной дороге. В суде доказывали, что это аттракцион повышенной опасности. Однако решением суда иск был отклонен.

Темы: Киевчрезвычайное происшествиепрокуратура
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