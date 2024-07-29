После обрыва троса на канатной дороге в Киеве проверяют "Колесо обозрения"
Правоохранительные органы проверяют работу аттракциона "Колесо обозрения" на Подоле в столице после гибели мужчины в результате обрыва троса на канатной дороге через Днепр.
Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в комментарии "Укринформу"
Прямая речь: "В рамках уголовного производства, начатого по ст. 272 УК Украины - нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью - проверяется работа аттракциона "Колесо обозрения" в Подольском районе".
Детали: По словам Винокуровой, полиция запросила все разрешительные документы на проведение аттракциона.
Пресс-секретарь отметила, что производство является фактовым, поскольку без него правоохранительные органы не могут провести проверку. Сейчас о результатах проверки, по словам Винокуровой, говорить еще рано.
Журналисты издания также позвонили по номеру телефона, указанному на веб-странице "Колеса обозрения". Трубку взяла женщина по имени Алина, которая представилась женой владельца аттракциона - гражданина Франции Луи Тутена.
По ее словам, они предоставили полиции разрешительные документы для деятельности аттракциона, которые запросили у них правоохранители.
Напомним: "Колесо обозрения" привезли из Франции и в 2017 году и установили на Подоле.
Предыстория:
- 21 июля на канатной дороге Kyiv Flyline оборвался трос. В результате погиб 20-летний парень (его тело нашли 22 июля) - правоохранители начали расследование.
- Директор компании "Активная страна", которой принадлежит канатная дорога, Денис Курта выразил соболезнования семье погибшего парня и заявил, что готов сотрудничать с правоохранителями.
- Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в эфире телемарафона 22 июля заявила, что следствие будет проверять исправность и безопасность аттракциона.
- Также она добавила, что правоохранители также будут изучать действия должностных лиц, которые предоставили соответствующие разрешения, ведь в 2021 году прокуратура уже имела вопросы к этой канатной дороге. В суде доказывали, что это аттракцион повышенной опасности. Однако решением суда иск был отклонен.