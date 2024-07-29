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У ДШВ відреагували на зняття комбрига 80тки Ішкулова: обіцяють вищу посаду

"Українська правда"Понеділок, 29 липня 2024, 17:59
У ДШВ відреагували на зняття комбрига 80тки Ішкулова: обіцяють вищу посаду
Фото ілюстративне

Командування Десантно-штурмових військ заявило, що командира 80-тої окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ полковника Еміля Ішкулова призначать на вищу посаду, а у бригади буде новий командир.

Джерело: заява Десантно-штурмових військ ЗС України

Деталі: В командуванні ДШВ заявили, що Ішкулов дуже досвідчений кадровий бойовий офіцер, який успішно виконував надважкі бойові завдання.

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Дослівно: "Відповідно, враховуючи безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера, рішенням військового керівництва, полковника Ішкулова буде призначено на вищу посаду.

Це дозволить застосувати його знання, навички та лідерські якості, отримані під час планування та організації ведення бойових дій, вже у масштабі Десантно-штурмових військ ЗС України.

Зауважимо, що новопризначений командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України – грамотний бойовий офіцер, який є Народним Героєм України та повним лицарем орденів "Богдана Хмельницького" всіх ступенів, тривалий час успішно вів бойові дії в складі саме цієї легендарної бригади".

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Деталі: Водночас, співрозмовники УП у бригаді називають підвищення Ішкулова "прикриванням і заминанням резонансу", який виник навколо цієї історії. Ішкулов уже здає справи.

Передісторія:

  • Раніше у понеділок 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ, яка на днях отримала інформацію про потенційне зняття з посади комбрига, полковника Еміля Ішкулова, виступила проти такого рішення.

Теми: війнаармія
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