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В ДШВ отреагировали на снятие комбрига 80тки Ишкулова: обещают более высокую должность

"Украинская правда"Понедельник, 29 июля 2024, 17:59
В ДШВ отреагировали на снятие комбрига 80тки Ишкулова: обещают более высокую должность
Фото иллюстративное

Командование Десантно-штурмовых войск заявило, что командира 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ полковника Эмиля Ишкулова назначат на высшую должность, а у бригады будет новый командир.

Источник: заявление Десантно-штурмовых войск ВС Украины

В командовании ДШВ заявили, что Ишкулов очень опытный кадровый боевой офицер, который успешно выполнял сверхтяжелые боевые задачи.

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Дословно: "Соответственно, учитывая бесценный боевой и командирский опыт этого офицера, решением военного руководства, полковник Ишкулов будет назначен на высшую должность.

Это позволит применить его знания, навыки и лидерские качества, полученные при планировании и организации ведения боевых действий, уже в масштабе Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Заметим, что новоназначенный командир 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины - грамотный боевой офицер, который является Народным Героем Украины и полным рыцарем орденов "Богдана Хмельницкого" всех степеней, длительное время успешно вел боевые действия в составе именно этой легендарной бригады".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В то же время, собеседники УП в бригаде называют повышение Ишкулова "прикрытием и заминанием резонанса", который возник вокруг этой истории. Ишкулов уже сдает дела.

Предыстория:

  • Ранее в понедельник 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ, которая на днях получила информацию о потенциальном снятии с должности комбрига, полковника Эмиля Ишкулова, выступила против такого решения.

Темы: войнаармия
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