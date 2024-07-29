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Спецпредставниця США з відбудови України Пріцкер йде з посади

Сергій Сидоренко, Анастасія ПроцПонеділок, 29 липня 2024, 18:10
Спецпредставниця США з відбудови України Пріцкер йде з посади
Пенні Пріцкер. Ілюстративне фото: Getty Images

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час зустрічі з журналістами у Києві розповіла, що у вересні завершує виконання повноважень на цій посаді.

Джерело: кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Пріцкер обґрунтувала своє рішення початковим терміном своїх повноважень, однак також визнала, що не працюватиме над його продовженням: "Я маю сказати із сумом у серці: конгресові вимоги обмежують мій час на цій посаді одним роком. Тому це моя остання подорож до Києва як спецпредставника. Але я лишаюся віддана цій місії та цій роботі".

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Пріцкер запевнила, що і після її звільнення американська адміністрація продовжить працювати над питанням відбудови України.

"Я не єдина, хто віддана цій роботі, адміністрація Байдена віддана економічному відновленню України, тож у нашій роботі буде сталість", – заявила вона.

Пенні Пріцкер також повідомила, що за неповний рік з моменту призначення це була її шоста поїздка до України.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Читайте також її перше інтерв’ю на посаді: "Тепер, щоб Україна отримувала кошти, США висуватимуть умови щодо реформ".

Теми: СШАвідбудоваУкраїна
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