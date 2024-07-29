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Спецпредставитель США по восстановлению Украины Прицкер уходит с должности

Сергей Сидоренко, Анастасия ПроцПонедельник, 29 июля 2024, 18:10
Спецпредставитель США по восстановлению Украины Прицкер уходит с должности
Пенни Прицкер. Иллюстративное фото: Getty Images

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер во время встречи с журналистами в Киеве рассказала, что в сентябре завершает выполнение полномочий на этой должности.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Детали: Прицкер обосновала свое решение начальным сроком своих полномочий, однако также признала, что не будет работать над его продолжением: "Я должна сказать с грустью в сердце: конгрессовые требования ограничивают мое время на этой должности одним годом. Поэтому это моя последняя поездка в Киев в качестве спецпредставителя. Но я остаюсь предана этой миссии и этой работе".

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Прицкер заверила, что и после ее увольнения американская администрация продолжит работать над вопросом восстановления Украины.

"Я не единственная, кто предана этой работе, администрация Байдена предана экономическому восстановлению Украины, поэтому в нашей работе будет постоянство", – заявила она.

Пенни Прицкер также сообщила, что за неполный год с момента назначения это была ее шестая поездка в Украину.

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Напомним:

  • 14 сентября 2023 года президент США Джо Байден назначилспецпредставителя по экономическому восстановлению Украины, создав для Прицкер новую должность в правительстве.

Читайте также ее первое интервью в должности: "Теперь, чтобы Украина получала средства, США будут выдвигать условия по реформам"

Темы: СШАвосстановлениеУкраина
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