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Російські війська атакували Дніпровський район Херсона: постраждав чоловік

Тетяна ОлійникПонеділок, 29 липня 2024, 18:38
Російські війська атакували Дніпровський район Херсона: постраждав чоловік
Ілюстративне фото - Getty Images

Російська армія увечері 29 липня атакувала з дрона Дніпровський район Херсона, постраждав чоловік, який був у кафе.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Російські війська атакували Дніпровський район Херсона. Через скидання вибухівки з дрона постраждав чоловік, який перебував у кафе.

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42-річний потерпілий дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Бригада "швидкої" доставила його до лікарні для надання меддопомоги".

Що передувало: 

Вранці 29 липня росіяни обстріляли село Кізомис на Херсонщині, поранили цивільного.

Теми: Херсонвійна
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