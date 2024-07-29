Російські війська атакували Дніпровський район Херсона: постраждав чоловік

Російська армія увечері 29 липня атакувала з дрона Дніпровський район Херсона, постраждав чоловік, який був у кафе.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Російські війська атакували Дніпровський район Херсона. Через скидання вибухівки з дрона постраждав чоловік, який перебував у кафе.

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42-річний потерпілий дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Бригада "швидкої" доставила його до лікарні для надання меддопомоги".

Що передувало:

Вранці 29 липня росіяни обстріляли село Кізомис на Херсонщині, поранили цивільного.