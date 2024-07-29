Российские войска атаковали Днепровский район Херсона: пострадал мужчина
Понедельник, 29 июля 2024, 18:38
Российская армия вечером 29 июля атаковала с дрона Днепровский район Херсона, пострадал мужчина, который был в кафе.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Российские войска атаковали Днепровский район Херсона. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал мужчина, который находился в кафе.
Реклама:
42-летний пострадавший получил взрывную травму и осколочное ранение голени. Бригада "скорой" доставила его в больницу для оказания медпомощи".
Что предшествовало:
Утром 29 июля россияне обстреляли село Кизомис в Херсонской области, ранили гражданского.