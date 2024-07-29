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Российские войска атаковали Днепровский район Херсона: пострадал мужчина

Татьяна ОлейникПонедельник, 29 июля 2024, 18:38
Российские войска атаковали Днепровский район Херсона: пострадал мужчина
Иллюстративное фото - Getty Images

Российская армия вечером 29 июля атаковала с дрона Днепровский район Херсона, пострадал мужчина, который был в кафе.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Российские войска атаковали Днепровский район Херсона. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал мужчина, который находился в кафе.

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42-летний пострадавший получил взрывную травму и осколочное ранение голени. Бригада "скорой" доставила его в больницу для оказания медпомощи".

Что предшествовало:

Утром 29 июля россияне обстреляли село Кизомис в Херсонской области, ранили гражданского.

Темы: Херсонвойна
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