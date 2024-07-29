На Херсонщині через атаку РФ постраждали двоє місцевих
Армія РФ увечері 29 липня атакувала з дрона село Ромашкове Херсонської області, у результаті чого постраждали двоє чоловіків.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: Близько восьмої години вечора російські війська атакували цивільного у селі Ромашкове Білозерської громади. Через скид боєприпасу з дрона поранення дістав чоловік, 45 років. В потерпілого діагностували вибухову травму, уламкові поранення голови, грудної клітки та живота.
Деталі: Зазначається, що лікарі вже надали йому необхідну допомогу. Подальше лікування постраждалий проходитиме амбулаторно.
Згодом в ОВА повідомили про ще одного постраждалого через атаку безпілотника. Бригада "екстренки" шпиталізувала 45-річного чоловіка з вибуховою травмою, пораненнями грудної клітки, живота, рук та ніг. Стан важкий.
Нагадаємо:
- Російська армія увечері 29 липня атакувала з дрона Дніпровський район Херсона, постраждав чоловік, який був у кафе.