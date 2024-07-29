На Херсонщині через атаку РФ постраждали двоє місцевих

Армія РФ увечері 29 липня атакувала з дрона село Ромашкове Херсонської області, у результаті чого постраждали двоє чоловіків.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: Близько восьмої години вечора російські війська атакували цивільного у селі Ромашкове Білозерської громади. Через скид боєприпасу з дрона поранення дістав чоловік, 45 років. В потерпілого діагностували вибухову травму, уламкові поранення голови, грудної клітки та живота.

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Деталі: Зазначається, що лікарі вже надали йому необхідну допомогу. Подальше лікування постраждалий проходитиме амбулаторно.

Згодом в ОВА повідомили про ще одного постраждалого через атаку безпілотника. Бригада "екстренки" шпиталізувала 45-річного чоловіка з вибуховою травмою, пораненнями грудної клітки, живота, рук та ніг. Стан важкий.

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