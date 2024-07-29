На Херсонщине из-за атаки РФ пострадали двое местных жителей

Армия РФ вечером 29 июля атаковала с дрона село Ромашково Херсонской области, в результате чего пострадали двое мужчин.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: Около восьми часов вечера российские войска атаковали гражданского в селе Ромашково Белозерской общины. Из-за сброса боеприпаса с дрона ранения получил мужчина, 45 лет. У пострадавшего диагностировали взрывную травму, осколочные ранения головы, грудной клетки и живота.

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Детали: Отмечается, что врачи уже оказали ему необходимую помощь. Дальнейшее лечение пострадавший будет проходить амбулаторно.

Впоследствии в ОВА сообщили о еще одном пострадавшем из-за атаки беспилотника. Бригада "экстренки" госпитализировала 45-летнего мужчину с взрывной травмой, ранениями грудной клетки, живота, рук и ног. Состояние тяжелое.

Напомним:

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