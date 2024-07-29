На Херсонщине из-за атаки РФ пострадали двое местных жителей
Армия РФ вечером 29 июля атаковала с дрона село Ромашково Херсонской области, в результате чего пострадали двое мужчин.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: Около восьми часов вечера российские войска атаковали гражданского в селе Ромашково Белозерской общины. Из-за сброса боеприпаса с дрона ранения получил мужчина, 45 лет. У пострадавшего диагностировали взрывную травму, осколочные ранения головы, грудной клетки и живота.
Детали: Отмечается, что врачи уже оказали ему необходимую помощь. Дальнейшее лечение пострадавший будет проходить амбулаторно.
Впоследствии в ОВА сообщили о еще одном пострадавшем из-за атаки беспилотника. Бригада "экстренки" госпитализировала 45-летнего мужчину с взрывной травмой, ранениями грудной клетки, живота, рук и ног. Состояние тяжелое.
Напомним:
- Российская армия вечером 29 июля атаковала с дрона Днепровский район Херсона, пострадал мужчина, который был в кафе.