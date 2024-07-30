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Росіяни спробували вкинути пропаганду через одеські ЗМІ

Олена ІвашківВівторок, 30 липня 2024, 01:59
Росіяни спробували вкинути пропаганду через одеські ЗМІ
Частина статті-пропаганди, фото: Справді

Росіяни спробували вкинути псевдостаттю у засоби масової операції, прикриваючись Головним управлінням розвідки Міноборони України.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки 

Деталі: Лист від нібито Головного управління розвідки Міністерства оборони України з проханням опублікувати статтю під назвою "Настав час повертати своє!" надійшов 26 липня на електронну адресу інтернет-видання "Одессаонлайн".

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ГУР МОУ не направляло жодних листів до місцевих ЗМІ.

Крім того, стаття має явні ознаки російського "вкиду", адже у ній описується несприятлива ситуація на фронті, а у зриві мобілізації безособово звинувачують керівництво країни.

 

У статті також стверджується, що нібито:

ВІДЕО ДНЯ
  • військове командування бере на себе повноваження щодо мобілізації;
  • заохочується інформування правоохоронних органів про людей, які ухиляються від виконання конституційного обов'язку;
  • стверджується, що представники ТЦК мають дозвіл на використання зброї без будь-яких підстав для затримання військовозобов'язаних;
 

Як йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій, таким чином пропагандисти хочуть викликати спротив серед громадян щодо вступу до лав ЗСУ, створити панічні настрої та бажання покинути Україну.

Теми: пропагандаРосія
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