Росіяни спробували вкинути пропаганду через одеські ЗМІ

Росіяни спробували вкинути псевдостаттю у засоби масової операції, прикриваючись Головним управлінням розвідки Міноборони України.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Деталі: Лист від нібито Головного управління розвідки Міністерства оборони України з проханням опублікувати статтю під назвою "Настав час повертати своє!" надійшов 26 липня на електронну адресу інтернет-видання "Одессаонлайн".

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ГУР МОУ не направляло жодних листів до місцевих ЗМІ.

Крім того, стаття має явні ознаки російського "вкиду", адже у ній описується несприятлива ситуація на фронті, а у зриві мобілізації безособово звинувачують керівництво країни.

У статті також стверджується, що нібито:

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військове командування бере на себе повноваження щодо мобілізації;

заохочується інформування правоохоронних органів про людей, які ухиляються від виконання конституційного обов'язку;

стверджується, що представники ТЦК мають дозвіл на використання зброї без будь-яких підстав для затримання військовозобов'язаних;

Як йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій, таким чином пропагандисти хочуть викликати спротив серед громадян щодо вступу до лав ЗСУ, створити панічні настрої та бажання покинути Україну.