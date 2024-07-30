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Россияне попытались вбросить пропаганду через одесские СМИ

Алена ИвашкивВторник, 30 июля 2024, 01:59
Россияне попытались вбросить пропаганду через одесские СМИ
Часть статьи-пропаганды, фото: Справді

Россияне попытались вбросить псевдостатью в средства массовой информации, прикрываясь Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности 

Детали: Письмо от якобы Главного управления разведки Министерства обороны Украины с просьбой опубликовать статью под названием "Пришло время возвращать свое!" поступило 26 июля на электронный адрес интернет-издания "Одессаонлайн".

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ГУР МОУ не направляло никаких писем в местные СМИ.

Кроме того, статья имеет явные признаки российского "вброса", ведь в ней описывается неблагоприятная ситуация на фронте, а в срыве мобилизации безлично обвиняют руководство страны.

 

В статье также утверждается, что якобы:

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  • военное командование берет на себя полномочия по мобилизации;
  • поощряется информирование правоохранительных органов о людях, которые уклоняются от выполнения конституционного долга;
  • утверждается, что представители ТЦК имеют разрешение на использование оружия без каких-либо оснований для задержания военнообязанных.
 

Как говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций, таким образом пропагандисты хотят вызвать сопротивление среди граждан относительно вступления в ряды ВСУ, создать панические настроения и желание покинуть Украину.

Темы: пропагандаРосcия
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