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ISW: У Росії мігрантів морять голодом і б'ють, щоб підписали військові контракти

Олена ІвашківВівторок, 30 липня 2024, 03:45
ISW: У Росії мігрантів морять голодом і б'ють, щоб підписали військові контракти
Мігранти у Росії, фото: ТАСС

Російська влада незаконно утримує мігрантів без їжі та води і застосовує до них фізичне насильство, щоб змусити підписати військові контракти. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Як пише російське опозиційне видання "Окно" адвокати і правозахисники заявили, що майже всі затримані мігранти погоджуються підписати військові контракти і що російська влада погрожує позбавити натуралізованих громадян російського громадянства і обіцяє мігрантам громадянство в обмін на згоду піти на військову службу. 

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"Окно" заявило, що рейди на мігрантів почастішали після теракту в "Крокус Сіті Холі" в березні 2024 року.

Російський уряд продовжує здійснювати законодавчі кроки, щоб використовувати мігрантів і нещодавно натуралізованих громадян для задоволення потреб російської армії у військовослужбовцях. 

Голова Державної думи РФ В'ячеслав Володін 29 липня запропонував депутатам Думи підготувати ініціативу, яка вимагатиме від новонатуралізованих громадян Росії ставати на військовий облік після отримання ними російського паспорта. 

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Дума також розгляне поправки про збільшення терміну військової служби для новонатуралізованих громадян Росії з одного року до двох і про підвищення призовного віку. 

Ключові висновки ISW за 29 липня:

  • Міністерство оборони США (МО) 29 липня оголосило про надання Україні безпекової допомоги на суму 200 млн доларів з пакету повноважень Президента США щодо скорочення озброєнь (PDA) та додаткового пакету на суму 1,5 млрд доларів з фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).
  • Кремль активізує свої зусилля з кодифікації бажаних норм поведінки в Росії шляхом боротьби з небажаною поведінкою в російському інформаційному просторі та в мігрантських громадах.
  • Ймовірно, Кремль намагається встановити чіткі стандарти прийнятної і неприйнятної поведінки серед населення Росії, чия поведінка нещодавно становила загрозу для Кремля.
  • Реакція російського інформаційного простору на нещодавню засідку повстанців-туарегів на групу Вагнера на півночі Малі здебільшого зводилася до припущення, що Міністерство оборони Росії намагатиметься отримати вигоду з втрат Вагнера, що підкреслює триваючу недовіру між російським Міністерством оборони і групою Вагнера в Сахелі, а також коментаторами, які підтримують Вагнера.
  • Українські безпілотники завдали ударів по об'єктах російської енергетичної та комунальної інфраструктури в Орловській, Воронезькій і Бєлгородській областях в ніч з 28 на 29 липня.
  • Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування на північному сході від Харкова, у Вовчанську, поблизу Авдіївки та на південному заході від Донецька.
  • Російський уряд продовжує вживати законодавчих заходів для використання мігрантів і нещодавно натуралізованих громадян для задоволення потреб російської армії у військовослужбовцях.

Теми: ISWвійнаРосія
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