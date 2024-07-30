ISW: У Росії мігрантів морять голодом і б'ють, щоб підписали військові контракти

Російська влада незаконно утримує мігрантів без їжі та води і застосовує до них фізичне насильство, щоб змусити підписати військові контракти.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Як пише російське опозиційне видання "Окно" адвокати і правозахисники заявили, що майже всі затримані мігранти погоджуються підписати військові контракти і що російська влада погрожує позбавити натуралізованих громадян російського громадянства і обіцяє мігрантам громадянство в обмін на згоду піти на військову службу.

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"Окно" заявило, що рейди на мігрантів почастішали після теракту в "Крокус Сіті Холі" в березні 2024 року.

Російський уряд продовжує здійснювати законодавчі кроки, щоб використовувати мігрантів і нещодавно натуралізованих громадян для задоволення потреб російської армії у військовослужбовцях.

Голова Державної думи РФ В'ячеслав Володін 29 липня запропонував депутатам Думи підготувати ініціативу, яка вимагатиме від новонатуралізованих громадян Росії ставати на військовий облік після отримання ними російського паспорта.

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Дума також розгляне поправки про збільшення терміну військової служби для новонатуралізованих громадян Росії з одного року до двох і про підвищення призовного віку.

Ключові висновки ISW за 29 липня: