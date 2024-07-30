ISW: В России мигрантов морят голодом и избивают, чтобы подписали военные контракты
Российские власти незаконно удерживают мигрантов без еды и воды и применяют к ним физическое насилие, чтобы заставить подписать военные контракты.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Как пишет российское оппозиционное издание "Окно" адвокаты и правозащитники заявили, что почти все задержанные мигранты соглашаются подписать военные контракты и что российские власти угрожают лишить натурализованных граждан российского гражданства и обещают мигрантам гражданство в обмен на согласие пойти на военную службу.
"Окно" заявило, что рейды на мигрантов участились после теракта в „Крокус Сити Холле" в марте 2024 года.
Российское правительство продолжает осуществлять законодательные шаги, чтобы использовать мигрантов и недавно натурализованных граждан для удовлетворения потребностей российской армии в военнослужащих.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин 29 июля предложил депутатам Думы подготовить инициативу, которая потребует от новонатурализованных граждан России становиться на воинский учет после получения ими российского паспорта.
Дума также рассмотрит поправки об увеличении срока военной службы для новонатурализованных граждан России с одного года до двух и о повышении призывного возраста.
Ключевые выводы ISW за 29 июля:
- Министерство обороны США (МО) 29 июля объявило о предоставлении Украине помощи в сфере безопасности на сумму 200 млн долларов из пакета полномочий Президента США по сокращению вооружений (PDA) и дополнительного пакета на сумму 1,5 млрд долларов из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
- Кремль активизирует свои усилия по кодификации желаемых норм поведения в России путем борьбы с нежелательным поведением в российском информационном пространстве и в мигрантских общинах.
- Вероятно, Кремль пытается установить четкие стандарты приемлемого и неприемлемого поведения среди населения России, чье поведение недавно представляло угрозу для Кремля.
- Реакция российского информационного пространства на недавнюю засаду повстанцев-туарегов на группу Вагнера на севере Мали в основном сводилась к предположению, что Министерство обороны России будет пытаться извлечь выгоду из потерь Вагнера, что подчеркивает продолжающееся недоверие между российским Министерством обороны и группой Вагнера в Сахеле, а также комментаторами, которые поддерживают Вагнера.
- Украинские беспилотники нанесли удары по объектам российской энергетической и коммунальной инфраструктуры в Орловской, Воронежской и Белгородской областях в ночь с 28 на 29 июля.
- Недавно российские войска осуществили подтвержденные продвижения на северо-востоке от Харькова, в Волчанске, вблизи Авдеевки и на юго-западе от Донецка.
- Российское правительство продолжает принимать законодательные меры для использования мигрантов и недавно натурализованных граждан для удовлетворения потребностей российской армии в военнослужащих.