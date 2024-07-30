В Курську цієї ночі прогримів потужний вибух

У ніч на вівторок у Курську прогримів вибух, через три хвилини після цього в області оголосили повітряну тривогу.

Джерело: Telegram-канали Shot, Astra, "Типовий Курськ", т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов

Деталі: О 4.00 за місцевим часом в небі над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах у небі.

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Вибух в Курську pic.twitter.com/5WYd7LP65k — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 30, 2024

Від гучного звуку в кількох районах у автомобілів на парковках спрацювала сигналізація.

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У ніч на вівторок у Курську прогримів вибух, через три хвилини після вибуху в області оголосили повітряну тривогу. pic.twitter.com/I2sHqPFLhu — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 30, 2024

Наразі інформації про наслідки на землі та постраждалих немає.

Т.в.о. губернатора регіону Олексій Смирнов три хвилини після вибуху о 4.03 повідомив про ракетну небезпеку в Курській області та попросив жителів не виходити на вулицю і перебувати в приміщеннях без вікон.

Доповнено: Вранці Смирнов повідомив, що вночі нібито було знищено чотири ракети в небі над Жовтневим і Курчатовським районами Курської області.