В Курську цієї ночі прогримів потужний вибух
У ніч на вівторок у Курську прогримів вибух, через три хвилини після цього в області оголосили повітряну тривогу.
Джерело: Telegram-канали Shot, Astra, "Типовий Курськ", т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов
Деталі: О 4.00 за місцевим часом в небі над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах у небі.
Вибух в Курську pic.twitter.com/5WYd7LP65k— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 30, 2024
Від гучного звуку в кількох районах у автомобілів на парковках спрацювала сигналізація.
У ніч на вівторок у Курську прогримів вибух, через три хвилини після вибуху в області оголосили повітряну тривогу. pic.twitter.com/I2sHqPFLhu— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 30, 2024
Наразі інформації про наслідки на землі та постраждалих немає.
Т.в.о. губернатора регіону Олексій Смирнов три хвилини після вибуху о 4.03 повідомив про ракетну небезпеку в Курській області та попросив жителів не виходити на вулицю і перебувати в приміщеннях без вікон.
Доповнено: Вранці Смирнов повідомив, що вночі нібито було знищено чотири ракети в небі над Жовтневим і Курчатовським районами Курської області.