В Курске этой ночью прогремел мощный взрыв

В ночь на вторник в Курске прогремел взрыв, через три минуты после этого в области объявили воздушную тревогу.

Источник: Telegram-каналы Shot, Astra, "Типичный Курск", в.и.о губернатора Курской области Алексей Смирнов

Детали: В 4.00 по местному времени в небе над Курском был слышен взрыв и видна яркая вспышка в небе.

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Вибух в Курську pic.twitter.com/5WYd7LP65k — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 30, 2024

От громкого звука в нескольких районах у автомобилей на парковках сработала сигнализация.

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У ніч на вівторок у Курську прогримів вибух, через три хвилини після вибуху в області оголосили повітряну тривогу. pic.twitter.com/I2sHqPFLhu — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 30, 2024

Сейчас информации о последствиях на земле и пострадавших нет.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов через три минуты после взрыва в 4.03 сообщил о ракетной опасности в Курской области и попросил жителей не выходить на улицу и находиться в помещениях без окон.

Дополнено: Утром Смирнов сообщил, что ночью якобы было уничтожено четыре ракеты в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области.