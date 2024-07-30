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Трамп "ймовірно" проведе дебати з Гарріс

Олена ІвашківВівторок, 30 липня 2024, 06:48
Трамп ймовірно проведе дебати з Гарріс
Дональд Трамп, фото: Getty Images

У понеділок кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що "ймовірно" піде на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс перед виборами у листопаді, але залишив за собою право відмовитися від них.

Джерело: The Hill

Деталі: "Відповідь - так, я, напевно, піду на дебати", - сказав Трамп в інтерв'ю ведучій Fox News Лорі Інгрем.

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Пряма мова: "Відповідь - так, але я також можу навести аргументи на користь того, щоб цього не робити.

Крім того, мені не подобається заохочувати фейкові новини... Вони збираються заробити десятки мільйонів доларів на цих дебатах. Мені не подобається ABC".

Нагадаємо:

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Більше читайте тут: Інтрига повертається: як перші дні кампанії Гарріс додали драйву американським виборам.

Теми: СШАТрамп
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