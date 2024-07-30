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Трамп "вероятно" проведет дебаты с Харрис

Алена ИвашкивВторник, 30 июля 2024, 06:48
Трамп вероятно проведет дебаты с Харрис
Дональд Трамп, фото: Getty Images

В понедельник кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "вероятно" пойдет на дебаты с вице-президентом Камалой Харрис перед выборами в ноябре, но оставил за собой право отказаться от них.

Источник: The Hill

Детали: "Ответ - да, я, наверное, пойду на дебаты", - сказал Трамп в интервью ведущей Fox News Лори Ингрэм.

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Прямая речь: "Ответ - да, но я также могу привести аргументы в пользу того, чтобы этого не делать.

Кроме того, мне не нравится поощрять фейковые новости... Они собираются заработать десятки миллионов долларов на этих дебатах. Мне не нравится ABC".

Напомним:

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Темы: СШАТрамп
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