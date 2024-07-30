ЗСУ відмінусували понад тисячу окупантів і 25 танків за добу
Вівторок, 30 липня 2024, 07:54
Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 060 російських окупантів, знищили 46 ворожих артилерійських систем, 38 ББМ та 25 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.07.24 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 577 060 (+1 060) осіб,
- танків – 8 381 (+25) од,
- бойових броньованих машин – 16 141 (+38) од,
- артилерійських систем – 16 056 (+46) од,
- РСЗВ – 1 130 (+1) од,
- засобів ППО – 906 (+0) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 832 (+27) од,
- крилатих ракет – 2 406 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 687 (+53) од,
- спеціальної техніки – 2 696 (+6) од.
Дані уточнюються.