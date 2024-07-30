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ВСУ отминусовали более тысячи оккупантов и 25 танков за сутки

Ирина БалачукВторник, 30 июля 2024, 07:54
ВСУ отминусовали более тысячи оккупантов и 25 танков за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 060 российских оккупантов, уничтожили 46 вражеских артиллерийских систем, 38 ББМ и 25 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.07.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 577 060 (+1 060) человек,
  • танков – 8 381 (+25) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 141 (+38) ед,
  • артиллерийских систем – 16 056 (+46) ед,
  • РСЗО – 1 130 (+1) ед,
  • средств ПВО – 906 (+0) ед,
  • самолетов – 363 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 832 (+27) ед,
  • крылатых ракет – 2 406 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21 687 (+53) ед,
  • специальной техники – 2 696 (+6) ед.

Данные уточняются.

Темы: потери в войнеРосcия
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