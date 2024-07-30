Росіяни штурмують 10 населених пунктів на Покровському напрямку: за добу 149 боєзіткнень

Минулої доби російські загарбники штурмували 11 напрямків фронту, найбільше атак ворога відбулося на Покровському і Курахівському напрямках, загалом відбулося 149 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

На Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

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На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії агресора біля Новоосинового, Піщаного та Стельмахівки

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів неподалік Невського, Макіївки, Тернів та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дев’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Іванодар’ївки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Виїмки.

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На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів в районах Григорівки, Часового Яру, Кліщіївки, Калинівки та Богданівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Дружби, Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони за добу зупинили 52 атаки. Ворог атакував у районах десяти різних населених пунктів. Найактивнішим був біля Новоолександрівки, Желанного та Прогреса. Діяв на напрямку за значної підтримки бомбардувальної і штурмової авіації.

На Курахівському напрямку наші захисники відбили 21 штурмову дію неподалік Костянтинівки, Парасковіївки та Побєди, де противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Окупанти втратили на напрямку за вчора велику кількість танків та іншої бронетехніки.

На Времівському напрямку ворог здійснив дев’ять штурмів наших позицій неподалік Водяного, Великої Новосілки та Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Чотири атаки росіян захлинулися в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку три атаки росіян успіху не мали. Агресор зазнав втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, задіює для ударів fpv-дрони.

Українські воїни продовжують активно завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в тилу.