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Россияне штурмуют 10 населенных пунктов на Покровском направлении: за сутки 149 боестолкновений

Станислав ПогориловВторник, 30 июля 2024, 08:24
Россияне штурмуют 10 населенных пунктов на Покровском направлении: за сутки 149 боестолкновений
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские захватчики штурмовали 11 направлений фронта, больше всего атак врага произошло на Покровском и Кураховском направлениях, всего произошло 149 боевых столкновений.

Источник: сводки Генштаба ВСУ

На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

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На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до шести. Силы обороны отражали штурмовые действия агрессора у Новоосиново, Песчаного и Стельмаховки

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз неподалеку Невского, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Иванодарьевки, Верхнекаменского, Переездного, Спирного и Выемки.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Григорьевки, Часового Яра, Клещеевки, Калиновки и Богдановки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку Дружбы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны за сутки остановили 52 атаки. Враг атаковал в районах десяти различных населенных пунктов. Самым активным был возле Новоалександровки, Желанного и Прогресса. Действовал на направлении при значительной поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации.

На Кураховском направлении наши защитники отбили 21 штурмовое действие неподалеку Константиновки, Парасковиевки и Победы, где противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Оккупанты потеряли на направлении за вчера большое количество танков и другой бронетехники.

На Временском направлении враг совершил девять штурмов наших позиций неподалеку Водяного, Большой Новоселки и Константиновки.

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Четыре атаки россиян захлебнулись в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении три атаки россиян успеха не имели. Агрессор понес потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, задействует для ударов fpv-дроны.

Украинские воины продолжают активно наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая наступательный потенциал врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcияУкраина
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