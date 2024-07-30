Кремль поширює лавину дезінформації перед виборами – розвідка США
Росія надзвичайно активно намагається вплинути на громадську думку несвідомих американців, поширюючи дезінформацію про вибори, повідомили представники Офісу директора національної розвідки США.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на АР, яке цитує брифінг розвідки
Деталі: Видання зазначає, що останні кілька бурхливих тижнів у політиці США змусили Росію, Іран і Китай переглянути деталі своїх пропагандистських планів.
Водночас представники розвідки наголосили, що незмінним залишається бажання цих країн заповнити інтернет неправдивими заявами про американську демократію, щоб підірвати довіру до виборів.
Пряма мова представника Офісу директора національної розвідки: "Американська громадськість повинна знати, що контент, який вони читають в інтернеті, особливо в соціальних мережах, може бути іноземною пропагандою, навіть якщо здається, що він походить від співвітчизників або походить зі Сполучених Штатів".
Деталі: Найбільшу загрозу у питанні дезінформацію під час виборів США бачать від Росії, однак розвідка наголошує, що є ознаки того, що Іран розширює свої зусилля, а Китай діє обережно.
Посадовці кажуть, що групи, пов'язані з Кремлем, все частіше наймають маркетингові та комунікаційні компанії в Росії, щоб передати частину роботи зі створення цифрової пропаганди на аутсорсинг, замітаючи при цьому сліди.
Зокрема, дві такі російські фірми стали об'єктом нових санкцій США, оголошених у березні – вони створили фейкові веб-сайти та профілі в соціальних мережах для поширення кремлівської дезінформації.
Видання зазначає, що дезінформація може бути зосереджена на кандидатах або голосуванні, або на питаннях, які вже є предметом дебатів у США, таких як імміграція, злочинність або війна в секторі Гази.
Кінцева мета, однак, полягає в тому, щоб змусити американців поширювати російську дезінформацію, не ставлячи під сумнів її походження.
За словами посадовців, люди набагато більше довіряють і репостять інформацію, яка, на їхню думку, походить з вітчизняного джерела. Фейкові веб-сайти, створені для імітації американських ЗМІ, і профілі в соціальних мережах, створені за допомогою штучного інтелекту, – це лише два методи, які використовують росіяни.
Передісторія:
- Нещодавно Сполучені Штати спільно з Нідерландами зірвали підтримувану РФ пропагандистську кампанію з використанням штучного інтелекту для поширення дезінформації в західних країнах.
- А європейські спецслужби ще кілька місяців тому попередили уряди своїх країн, що Росія планує диверсії по всьому континенту.