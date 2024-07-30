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Кремль поширює лавину дезінформації перед виборами – розвідка США

Ірина Балачук, Христина БондарєваВівторок, 30 липня 2024, 08:56
Кремль поширює лавину дезінформації перед виборами – розвідка США
Фото ілюстративне з pixabay.com

Росія надзвичайно активно намагається вплинути на громадську думку несвідомих американців, поширюючи дезінформацію про вибори, повідомили представники Офісу директора національної розвідки США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на АР, яке цитує брифінг розвідки

Деталі: Видання зазначає, що останні кілька бурхливих тижнів у політиці США змусили Росію, Іран і Китай переглянути деталі своїх пропагандистських планів. 

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Водночас представники розвідки наголосили, що незмінним залишається бажання цих країн заповнити інтернет неправдивими заявами про американську демократію, щоб підірвати довіру до виборів.

Пряма мова представника Офісу директора національної розвідки: "Американська громадськість повинна знати, що контент, який вони читають в інтернеті, особливо в соціальних мережах, може бути іноземною пропагандою, навіть якщо здається, що він походить від співвітчизників або походить зі Сполучених Штатів".

Деталі: Найбільшу загрозу у питанні дезінформацію під час виборів США бачать від Росії, однак розвідка наголошує, що є ознаки того, що Іран розширює свої зусилля, а Китай діє обережно.

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Посадовці кажуть, що групи, пов'язані з Кремлем, все частіше наймають маркетингові та комунікаційні компанії в Росії, щоб передати частину роботи зі створення цифрової пропаганди на аутсорсинг, замітаючи при цьому сліди.

Зокрема, дві такі російські фірми стали об'єктом нових санкцій США, оголошених у березні – вони створили фейкові веб-сайти та профілі в соціальних мережах для поширення кремлівської дезінформації.

Видання зазначає, що дезінформація може бути зосереджена на кандидатах або голосуванні, або на питаннях, які вже є предметом дебатів у США, таких як імміграція, злочинність або війна в секторі Гази.

Кінцева мета, однак, полягає в тому, щоб змусити американців поширювати російську дезінформацію, не ставлячи під сумнів її походження. 

За словами посадовців, люди набагато більше довіряють і репостять інформацію, яка, на їхню думку, походить з вітчизняного джерела. Фейкові веб-сайти, створені для імітації американських ЗМІ, і профілі в соціальних мережах, створені за допомогою штучного інтелекту, – це лише два методи, які використовують росіяни.

Передісторія:

Теми: СШАвибориРосіядезінформація
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