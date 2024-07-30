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Кремль распространяет лавину дезинформации перед выборами – разведка США

Ирина Балачук, Кристина БондареваВторник, 30 июля 2024, 08:56
Кремль распространяет лавину дезинформации перед выборами – разведка США
Фото иллюстративное с pixabay.com

Россия чрезвычайно активно пытается повлиять на общественное мнение несознательных американцев, распространяя дезинформацию о выборах, сообщили представители Офиса директора национальной разведки США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на АР, которое цитирует брифинг разведки

Детали: Издание отмечает, что последние несколько бурных недель в политике США заставили Россию, Иран и Китай пересмотреть детали своих пропагандистских планов.

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В то же время представители разведки отметили, что неизменным остается желание этих стран заполнить интернет ложными заявлениями об американской демократии, чтобы подорвать доверие к выборам.

Прямая речь представителя Офиса директора национальной разведки: "Американская общественность должна знать, что контент, который они читают в интернете, особенно в социальных сетях, может быть иностранной пропагандой, даже если кажется, что он исходит от соотечественников или происходит из Соединенных Штатов".

Детали: Наибольшую угрозу в вопросе дезинформации во время выборов США видят от России, однако разведка отмечает, что есть признаки того, что Иран расширяет свои усилия, а Китай действует осторожно.

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Чиновники говорят, что группы, связанные с Кремлем, все чаще нанимают маркетинговые и коммуникационные компании в России, чтобы передать часть работы по созданию цифровой пропаганды на аутсорсинг, заметая при этом следы.

В частности, две такие российские фирмы стали объектом новых санкций США, объявленных в марте, – они создали фейковые веб-сайты и профили в социальных сетях для распространения кремлевской дезинформации.

Издание отмечает, что дезинформация может быть сосредоточена на кандидатах или голосовании, или на вопросах, которые уже являются предметом дебатов в США, таких как иммиграция, преступность или война в секторе Газа.

Конечная цель, однако, заключается в том, чтобы заставить американцев распространять российскую дезинформацию, не ставя под сомнение ее происхождение.

По словам чиновников, люди гораздо больше доверяют и репостят информацию, которая, по их мнению, происходит из отечественного источника. Фейковые веб-сайты, созданные для имитации американских СМИ, и профили в социальных сетях, созданные с помощью искусственного интеллекта, – это лишь два метода, которые используют россияне.

Предыстория:

Темы: СШАвиборыРосcиядезинформация
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