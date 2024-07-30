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ВМС ЗСУ про підводні човни ворога в Чорному морі: навчання, але небезпеку обстрілів не відкидаємо

Валентина РоманенкоВівторок, 30 липня 2024, 12:13
ВМС ЗСУ про підводні човни ворога в Чорному морі: навчання, але небезпеку обстрілів не відкидаємо
Дмитро Плетенчук. фото з Facebook

Три російські підводні човни знаходяться в акваторії Чорного моря,  Сили оборони України продовжують відстежувати ситуацію.

Джерело: речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ситуація залишається незмінною – там зараз перебувають три підводні човни. Це більше схоже на навчання особового складу, але тим не менш навчання періодично закінчуються практичними стрільбами. Тому завжди слід очікувати небезпеки від цих одиниць і ми, відповідно, її очікуємо".

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Деталі: За словами офіцера, в акваторії Азовського моря ворожі судна наразі відсутні: надводні кораблі залишаються в пунктах базування.

Що передувало: Плетенчук повідомив, що російські окупанти вперше вивели в море одразу три підводні човни, які є носіями крилатих ракет.

Теми: Чорне моревійна
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