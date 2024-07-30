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ВМС ВСУ о подводных лодках врага в Черном море: учения, но опасность обстрелов не исключаем

Валентина РоманенкоВторник, 30 июля 2024, 12:13
ВМС ВСУ о подводных лодках врага в Черном море: учения, но опасность обстрелов не исключаем
Дмитрий Плетенчук. фото из Facebook

Три российские подводные лодки находятся в акватории Черного моря, Силы обороны Украины продолжают отслеживать ситуацию.

Источник: спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Ситуация остается неизменной - там сейчас находятся три подводные лодки. Это больше похоже на учение личного состава, но тем не менее учения периодически заканчиваются практическими стрельбами. Поэтому всегда следует ожидать опасности от этих единиц и мы, соответственно, ее ожидаем".

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Детали: По словам офицера, в акватории Азовского моря вражеские суда пока отсутствуют: надводные корабли остаются в пунктах базирования.

Что предшествовало: Плетенчук сообщил, что российские оккупанты впервые вывели в море сразу три подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет.

Темы: Черное моревойна
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