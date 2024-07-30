FT: ЄС попередили, що Угорщина відчинила двері для російських шпигунів

Голова Європейської народної партії Манфред Вебер закликав обговорити на саміті лідерів ЄС у жовтні рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян та білорусів.

Джерело: "Європейська правда", лист Вебера до глави Євроради Шарля Мішеля, з текстом якого ознайомилось видання Financial Times

Деталі: Вебер заявив, що крок Угорщини дозволить неперевіреним росіянам безперешкодно подорожувати більшою частиною ЄС.

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Цього місяця Угорщина опублікувала деталі нової системи прискореного оформлення віз для громадян восьми країн, включаючи Росію і Білорусь, які зможуть в'їжджати до Угорщини без перевірок безпеки або інших обмежень.

Будапешт заявив, що багато з них будуватимуть атомну електростанцію з використанням російських технологій.

Але Вебер вважає, що потреба в новій системі оформлення віз в Угорщині є "сумнівною". Політик попередив, що вона може "створити серйозні лазівки для шпигунської діяльності і потенційно дозволити великій кількості росіян в'їжджати в Угорщину з мінімальним наглядом, створюючи серйозний ризик для національної безпеки".

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"Така політика може також полегшити росіянам пересування Шенгенською зоною в обхід обмежень, передбачених законодавством ЄС", – застеріг Вебер.

У листі міститься заклик до лідерів ЄС "вжити найсуворіших заходів для негайного захисту цілісності Шенгенської зони, обмеження ризику для безпеки, який вже виник, і запобігання подібним ініціативам з боку держав-членів у майбутньому".

Згідно з правилами ЄС, національні уряди мають право ухвалювати рішення щодо легальної міграції та дозволів на роботу. Люди з-поза меж ЄС, які мають візу ЄС, зазвичай можуть вільно пересуватися Шенгенською зоною, яка охоплює 29 країн, включно з Норвегією та Швейцарією.

Нагадаємо, Угорщина і Росія підписали графік будівництва атомної електростанції "Пакш II" у листопаді минулого року.

"Пакш II" – це проєкт розширення атомної електростанції "Пакш" вартістю 12 мільярдів євро, яке здійснюється під керівництвом "Росатома" й фінансується переважно за рахунок російського державного кредиту.

Також Угорщина підписала угоду з Білоруссю про допомогу з будівництвом ядерного реактора.