FT: ЕС предупредили, что Венгрия открыла двери для российских шпионов

Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер призвал обсудить на саммите лидеров ЕС в октябре решение Венгрии ослабить визовые ограничения для россиян и белорусов.

Источник: "Европейская правда", письмо Вебера к главе Евросовета Шарлю Мишелю, с текстом которого ознакомилось издание Financial Times

Детали: Вебер заявил, что шаг Венгрии позволит непроверенным россиянам беспрепятственно путешествовать большей частью ЕС.

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В этом месяце Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного оформления виз для граждан восьми стран, включая Россию и Беларусь, которые смогут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений.

Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию с использованием российских технологий.

Но Вебер считает, что потребность в новой системе оформления виз в Венгрии является "сомнительной". Политик предупредил, что она может "создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому количеству россиян въезжать в Венгрию с минимальным надзором, создавая серьезный риск для национальной безопасности".

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"Такая политика может также облегчить россиянам передвижение по Шенгенской зоне в обход ограничений, предусмотренных законодательством ЕС", – предостерег Вебер.

В письме содержится призыв к лидерам ЕС "принять самые строгие меры для немедленной защиты целостности Шенгенской зоны, ограничения риска для безопасности, который уже возник, и предотвращения подобных инициатив со стороны государств-членов в будущем".

Согласно правилам ЕС, национальные правительства имеют право принимать решения относительно легальной миграции и разрешений на работу. Люди из-за пределов ЕС, которые имеют визу ЕС, обычно могут свободно передвигаться по Шенгенской зоне, которая охватывает 29 стран, включая Норвегию и Швейцарию.

Напомним, Венгрия и Россия подписали график строительства атомной электростанции "Пакш II" в ноябре прошлого года.

"Пакш II" – это проект расширения атомной электростанции „Пакш" стоимостью 12 миллиардов евро, которое осуществляется под руководством „Росатома" и финансируется преимущественно за счет российского государственного кредита.

Также Венгрия подписала соглашение с Беларусью о помощи со строительством ядерного реактора.