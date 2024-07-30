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Росіяни вкрили вогнем Чорнобаївку на Херсонщині: поранили чоловіка і дівчину

Станіслав ПогоріловВівторок, 30 липня 2024, 14:23
Росіяни вкрили вогнем Чорнобаївку на Херсонщині: поранили чоловіка і дівчину
Фото: мапа Google

Російські загарбники з ранку 30 червня обстрілюють населений пункт Чорнобаївка Херсонської області, у результаті чого вже постраждали 32-річний чоловік та 16-річна дівчина.

Джерело: Херсонська ОДА у Telegram

Деталі: Повідомляється, що артилерійський вогонь окупантів пошкодив житлові будинки та господарчі споруди населеного пункту.

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Також внаслідок ворожого удару постраждав 32-річний чоловік - в нього - вибухова травма, уламкові поранення грудної клітки, живота, рук та ніг. Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Пізніше в ОДА повідомили, що через російський обстріл Чорнобаївки постраждала 16-річна дівчина-підліток.

Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, забій мʼяких тканин голови, а також гостру реакцію на стрес. Дівчина самостійно звернулася до лікарні для надання меддопомоги, її шпиталізували.

Теми: Херсонська областьобстрілжертви
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