Росіяни вкрили вогнем Чорнобаївку на Херсонщині: поранили чоловіка і дівчину

Російські загарбники з ранку 30 червня обстрілюють населений пункт Чорнобаївка Херсонської області, у результаті чого вже постраждали 32-річний чоловік та 16-річна дівчина.

Джерело: Херсонська ОДА у Telegram

Деталі: Повідомляється, що артилерійський вогонь окупантів пошкодив житлові будинки та господарчі споруди населеного пункту.

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Також внаслідок ворожого удару постраждав 32-річний чоловік - в нього - вибухова травма, уламкові поранення грудної клітки, живота, рук та ніг. Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Пізніше в ОДА повідомили, що через російський обстріл Чорнобаївки постраждала 16-річна дівчина-підліток.

Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, забій мʼяких тканин голови, а також гостру реакцію на стрес. Дівчина самостійно звернулася до лікарні для надання меддопомоги, її шпиталізували.