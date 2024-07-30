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Россияне обстреляли Чернобаевку на Херсонщине: ранили мужчину и девушку

Станислав ПогориловВторник, 30 июля 2024, 14:23
Россияне обстреляли Чернобаевку на Херсонщине: ранили мужчину и девушку
Фото: карта Google

Российские захватчики с утра 30 июня обстреливают населенный пункт Чернобаевка Херсонской области, в результате чего уже пострадали 32-летний мужчина и 16-летняя девушка.

Источник: Херсонская ОГА в Telegram

Детали: Сообщается, что артиллерийский огонь оккупантов повредил жилые дома и хозяйственные постройки населенного пункта.

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Также в результате вражеского удара пострадал 32-летний мужчина - у него - взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног. Пострадавшего госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

Позже в ОГА сообщили, что из-за российского обстрела Чернобаевки пострадала 16-летняя девушка-подросток.

Она получила взрывную и черепно-мозговую травмы, ушиб мягких тканей головы, а также острую реакцию на стресс. Девушка самостоятельно обратилась в больницу для оказания медпомощи, ее госпитализировали.

Темы: Херсонская областьобстрелжертвы
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