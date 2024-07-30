На Одещині деколонізували 432 назви вулиць, скверів та провулків

На Одещині перейменували 432 назви вулиць, скверів та провулків, які містили символіку російської імперської політики.

Джерело: заступниця голови департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОВА Ярослава Різникова

Дослівно: "Було прибрано назви, які містили символіку російської імперської політики, або які були присвячені особам/подіям, що підпадали під дію Закону (про деколонізацію топонімії - ред.). Частина пропозицій була надана громадськими організаціями й окремими громадянами, частина напрацьовувалась в дискусіях, часто дуже бурхливих, в рамках робочої групи, до складу якої увійшли представники Інституту національної пам’яті, громадських організацій, закладів культури, науковці.

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Для перейменування використані імена наших Героїв-воїнів, які віддали життя за Україну у новітній російсько-українські війні (Віталій Блажко, Ярослав Баїс, Віталій Гуляєв, Олександр Станков та інші); українців, які відстоювали незалежність України у різні часи нашої історії, або були відомими науковцями, митцями та освітянами (Всеволод Змієнко, Михайло Омельянович-Павленко, Іван Луценко, Святослав Караванський, Ніна Строката, Ганна Михайленко, Микола Савич, Анатолій Бачинський, Дмитро Дорошенко, Михайло Бойчук, Кіра Муратова, Олександр Ройтбурд, Зоя Пасічна, Володимир Рутківський, Ростислав Палецький, Галина Могильницька, Василь Фащенко, Михайло Болтенко, Іван Яценко та інші).

Матимемо три великих проспекти в Одесі, названі іменами знакових постатей – Ярослава Мудрого (колишній академіка Глушка), Володимира Великого (колишній Добровольського), а також Лесі Українки (колишній Гагаріна)".

Деталі: Також в Одесі з’явиться вулиця героїчної 28-ої бригади замість Паустовського, бульвар Військово Морських Сил замість Жванецького, замість провулку Лермонтовського 2-го - провулок Госпітальєрів.

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Крім того деяким вулицям і провулкам повернули історичні назви.

Так, вулиці Пушкінській буде повернено назву Італійська, провулку Чайковського - Театральний, Гагарінському плато – Аркадійське.

Площа Думська стане Біржевою, оскільки мерія розміщується в будівлі Старої одеської біржі - пам’ятці архітектури національного значення.

Також є вулиці на честь Героя України Решата Аметова (колишня Романа Кармена), що став першою жертвою сучасної російсько-української війни, а також сквер на честь першого Голови Уряду Кримської Народної Республіки, яка була проголошена у 1917 році, автора кримськотатарського національного гімну "Ant etkenmen! ("Я присягнувся!") Номана Челебіджіхана (колишній К.Паустовського).

Відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації 26 липня 2024 року. Загалом на карту Одещини та обласного центру було нанесено відповідно 347 та 85 нових назв вулиць, скверів та провулків.