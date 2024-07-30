В Одесской области деколонизировали 432 названия улиц, скверов и переулков

В Одесской области переименовали 432 названия улиц, скверов и переулков, которые содержали символику российской имперской политики.

Источник: заместитель главы департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской ОГА Ярослава Резникова

Дословно: "Были убраны названия, которые содержали символику российской имперской политики, или которые были посвящены лицам/событиям, подпадающим под действие Закона (о деколонизации топонимии - ред.). Часть предложений была предоставлена общественными организациями и отдельными гражданами, часть нарабатывалась в дискуссиях, часто очень бурных, в рамках рабочей группы, в состав которой вошли представители Института национальной памяти, общественных организаций, учреждений культуры, ученые.

Реклама:

Для переименования использованы имена наших Героев-воинов, отдавших жизнь за Украину в новейшей российско-украинской войне (Виталий Блажко, Ярослав Баис, Виталий Гуляев, Александр Станков и другие); украинцев, которые отстаивали независимость Украины в разные времена нашей истории, или были известными учеными, художниками и педагогами (Всеволод Змиенко, Михаил Омельянович-Павленко, Иван Луценко, Святослав Караванский, Нина Строката, Анна Михайленко, Николай Савич, Анатолий Бачинский, Дмитрий Дорошенко, Михаил Бойчук, Кира Муратова, Александр Ройтбурд, Зоя Пасечная, Владимир Рутковский, Ростислав Палецкий, Галина Могильницкая, Василий Фащенко, Михаил Болтенко, Иван Яценко и другие).

Будем иметь три больших проспекта в Одессе, названные именами знаковых фигур - Ярослава Мудрого (бывший академика Глушко), Владимира Великого (бывший Добровольского), а также Леси Украинки (бывший Гагарина)".

Детали: Также в Одессе появится улица героической 28-й бригады вместо Паустовского, бульвар Военно-Морских Сил вместо Жванецкого, вместо переулка Лермонтовского 2-го - переулок Госпитальеров.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того некоторым улицам и переулкам вернули исторические названия.

Так, улице Пушкинской будет возвращено название Итальянская, переулку Чайковского - Театральный, Гагаринскому плато - Аркадийское.

Площадь Думская станет Биржевой, поскольку мэрия размещается в здании Старой одесской биржи - памятнике архитектуры национального значения.

Также есть улицы в честь Героя Украины Решата Аметова (бывшая Романа Кармена), ставшего первой жертвой современной российско-украинской войны, а также сквер в честь первого Председателя Правительства Крымской Народной Республики, которая была провозглашена в 1917 году, автора крымскотатарского национального гимна "Ant etkenmen! ("Я присягнул!") Номана Челебиджихана (бывший К.Паустовского).

Соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации 26 июля 2024 года. Всего на карту Одесской области и областного центра было нанесено соответственно 347 и 85 новых названий улиц, скверов и переулков.