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Генштаб: На Покровський напрямок припадає майже половина штурмових дій росіян

Анастасія ПроцВівторок, 30 липня 2024, 16:32
Генштаб: На Покровський напрямок припадає майже половина штурмових дій росіян
фото: 95 ОДШБР

Від початку доби 30 липня кількість російських атак на фронті зросла до 74, з них 32 відбулись на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 30 липня

Деталі: На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення. Наші війська стали на заваді трьом атакам росіян поблизу Вовчанська. Відбиття ще одного штурму ворога триває.

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На Куп’янському напрямку ворог три рази намагався покращити тактичне положення в районах Новоосинового та Піщаного. На даний час триває дві атаки. 

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Макіївки, Невського, Верхньокам’янського, Переїзного, Виїмки та у Серебрянському лісі. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 12 боєзіткнень, з яких шість тривають досі.

Продовжується бій в районі Часового Яру на Краматорському напрямку, де противник намагається просуватись на позиції українських захисників, одну атаку вже відбито.

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На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації шість разів  атакував позиції українських військ. На цей час бої тривають поблизу Північного та Нью-Йорка.  

Напружена ситуація залишається на Покровському напрямку. В районах Зеленого Поля, Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Лисичного, Тимофіївки та Яснобродівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 32 спроби штурму українських позицій.

На Курахівському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Красногорівки. Дев’ять ворожих штурмів було відбито поблизу Парасковіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку ворог здійснив чотири штурмові дії в бік Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну ворожу атаку. Загарбники активно застосовують авіацію по районах населених пунктів Омельник, Новоандріївка і Новоданилівка.

Теми: Генштабвійна
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