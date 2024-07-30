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Генштаб: На Покровское направление приходится почти половина штурмовых действий россиян

Анастасия ПроцВторник, 30 июля 2024, 16:32
Генштаб: На Покровское направление приходится почти половина штурмовых действий россиян
фото: 95 ОДШБР

С начала суток 30 июля количество российских атак на фронте возросло до 74, из них 32 состоялись на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 30 июля

Детали: На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения. Наши войска помешали трем атакам россиян вблизи Волчанска. Отражение еще одного штурма врага продолжается.

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На Купянском направлении враг три раза пытался улучшить тактическое положение в районах Новоосинового и Песчаного. В настоящее время продолжается две атаки.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Макеевки, Невского, Верхнекаменского, Переездного, Выемки и в Серебрянском лесу. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 12 боестолкновений, из которых шесть продолжаются до сих пор.

Продолжается бой в районе Часового Яра на Краматорском направлении, где противник пытается продвигаться на позиции украинских защитников, одна атака уже отбита.

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На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации шесть раз атаковал позиции украинских войск. В настоящее время бои продолжаются вблизи Северного и Нью-Йорка.

Напряженная ситуация остается на Покровском направлении. В районах Зеленого Поля, Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Лисичного, Тимофеевки и Яснобродовки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 32 попытки штурма украинских позиций.

На Кураховском направлении продолжается одно боестолкновение в районе Красногоровки. Девять вражеских штурмов было отбито вблизи Парасковиевки и Константиновки.

На Времовском направлении враг совершил четыре штурмовые действия в сторону Великой Новоселки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну вражескую атаку. Захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Омельник, Новоандреевка и Новоданиловка.

Темы: Генштабвойна
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