Україна запросила Китай брати участь щонайменше в проміжних зустрічах до другого саміту миру, які відбудуться незабаром, крім цього голову китайського МЗС Ван Ї запросили до України.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу в Києві 30 липня, цитує "Радіо Свобода"

Деталі: За словами Тихого, під час візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Китаю детально "обговорювалася логіка дій України після першого саміту миру".

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"Детально роз’яснили, як будемо рухатися до другого саміту, і запросили Китай брати участь щонайменше в проміжних зустрічах, які зараз відбудуться, так само, як ми запрошуємо брати участь в цих проміжних зустрічах всі миролюбні країни, які поважають Статут ООН", – сказав речник МЗС.

За словами Тихого, чи долучиться Китай – "відповідь має озвучити китайська сторона".

"Можна сказати, що вони уважно цю пропозицію сприйняли, але на цьому поки що зупинюся, і не будемо далі анонсувати, будемо дивитися, як далі буде розвиватися ситуація", – додав речник МЗС.

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Водночас, як заявив Тихий, Україна запросила голову китайського МЗС Ван Ї до України.

За його словами, діалог між країнами помітно посилився і динамічно розвивається з початку 2024 року. Тихий також наголосив, що "дуже важливо, щоб Київ і Пекін вели прямий діалог, особливо з питань миру".

Пряма мова: "Ми зробили запрошення і готові вітати міністра Ван Ї в Україні, щоб він міг на власні очі побачити наслідки російської агресії проти нашої країни. Також готові провести з ним більш глибокі двосторонні переговори щодо низки двосторонніх регіональних міжнародних питань. І я впевнений, що діалог між Україною і Китаєм триватиме на всіх рівнях".