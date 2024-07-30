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Главу китайского МИД Ван И пригласили в Украину

Валентина РоманенкоВторник, 30 июля 2024, 17:16
Главу китайского МИД Ван И пригласили в Украину

Украина пригласила Китай участвовать по меньшей мере в промежуточных встречах ко второму саммиту мира, которые состоятся вскоре, кроме этого главу китайского МИД Ван И пригласили в Украину.

Источник: спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга в Киеве 30 июля, цитирует "Радио Свобода"

Детали: По словам Тихого, во время визита министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Китай подробно "обсуждалась логика действий Украины после первого саммита мира".

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"Детально разъяснили, как будем двигаться ко второму саммиту, и пригласили Китай участвовать как минимум в промежуточных встречах, которые сейчас состоятся, так же, как мы приглашаем участвовать в этих промежуточных встречах все миролюбивые страны, которые уважают Устав ООН", - сказал спикер МИД.

По словам Тихого, присоединится ли Китай - "ответ должна озвучить китайская сторона".

"Можно сказать, что они внимательно это предложение восприняли, но на этом пока остановлюсь, и не будем дальше анонсировать, будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация", - добавил спикер МИД.

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В то же время, как заявил Тихий, Украина пригласила главу китайского МИД Ван И в Украину.

По его словам, диалог между странами заметно усилился и динамично развивается с начала 2024 года. Тихий также отметил, что "очень важно, чтобы Киев и Пекин вели прямой диалог, особенно по вопросам мира".

Прямая речь: "Мы сделали приглашение и готовы приветствовать министра Ван И в Украине, чтобы он мог воочию увидеть последствия российской агрессии против нашей страны. Также готовы провести с ним более глубокие двусторонние переговоры по ряду двусторонних региональных международных вопросов. И я уверен, что диалог между Украиной и Китаем будет продолжаться на всех уровнях".

Темы: КитайМИДвойна
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