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В російському Єкатеринбурзі масштабна пожежа на підприємстві, що виробляє електроніку для ракет

Олександр ШумілінВівторок, 30 липня 2024, 17:47
В російському Єкатеринбурзі масштабна пожежа на підприємстві, що виробляє електроніку для ракет
Фото: Соцмережі

В російському Єкатеринбурзі загорілось підприємство "НВО автоматики", на якому виробляються системи управління для космічних ракет.

Джерело: російські ЗМІ "Медуза", "Сирена"

Деталі: Російські ЗМІ пишуть, що горить цех із хімічною продукцією, а дах і стіни будівлі почали обвалюватися. Площа пожежі складає 1000 квадратних метрів і поступово розширюється.

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У місті поширюються їдкі пари диму. Дим видно з усіх куточків Єкатеринбурга.

Теми: Росіяпожежа
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