В російському Єкатеринбурзі масштабна пожежа на підприємстві, що виробляє електроніку для ракет

В російському Єкатеринбурзі загорілось підприємство "НВО автоматики", на якому виробляються системи управління для космічних ракет.

Джерело: російські ЗМІ "Медуза", "Сирена"

Деталі: Російські ЗМІ пишуть, що горить цех із хімічною продукцією, а дах і стіни будівлі почали обвалюватися. Площа пожежі складає 1000 квадратних метрів і поступово розширюється.

Реклама:

У місті поширюються їдкі пари диму. Дим видно з усіх куточків Єкатеринбурга.