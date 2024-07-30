В российском Екатеринбурге масштабный пожар на предприятии, производящем электронику для ракет

В российском Екатеринбурге загорелось предприятие "НПО автоматики", на котором производятся системы управления для космических ракет.

Источник: российские СМИ "Медуза", "Сирена"

Детали: Российские СМИ пишут, что горит цех с химической продукцией, а крыша и стены здания начали обваливаться. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров и постепенно расширяется.

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В городе распространяются едкие пары дыма. Дым виден со всех уголков Екатеринбурга.