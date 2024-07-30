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Зеленський: На рівні всієї держави працюємо над захистом енергообʼєктів

Тетяна ОлійникВівторок, 30 липня 2024, 18:35
Зеленський: На рівні всієї держави працюємо над захистом енергообʼєктів
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у більшості регіонів є можливості для створення нової генерації.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Щодо енергетики – у більшості наших регіонів є значні можливості для створення нової генерації. Вже є кредитні та грантові програми, є різні форми підтримки від наших партнерів – більшість громад можуть знайти для себе такі варіанти, щоб забезпечити людям більшу енергетичну спроможність.

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На рівні всієї держави ми працюємо над захистом енергооб’єктів – усі терміни щодо конкретних об’єктів, які озвучуються зараз на нарадах, мають бути дотримані. Це буде критерій і для деяких кадрових питань".

Деталі: Під час поїздки на Волинь глава держави обговорив, як додати регіону більше економічних і транспортних можливостей. За його словами, регіон має значний потенціал, який зараз іще не реалізовується. Зокрема, транзит через кордон та розвиток в області.

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