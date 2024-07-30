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Зеленский: На уровне всего государства работаем над защитой энергообъектов

Татьяна ОлейникВторник, 30 июля 2024, 18:35
Зеленский: На уровне всего государства работаем над защитой энергообъектов
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в большинстве регионов есть возможности для создания нового поколения.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Что касается энергетики – в большинстве наших регионов есть значительные возможности для создания нового поколения. Уже есть кредитные и грантовые программы, есть разные формы поддержки от наших партнеров – большинство общин могут найти для себя такие варианты, чтобы обеспечить людям большую энергетическую способность".

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На уровне всего государства мы работаем над защитой энергообъектов – все сроки относительно конкретных объектов, которые озвучиваются сейчас на совещаниях, должны соблюдаться. Это будет критерий и по некоторым кадровым вопросам".

Детали: Во время поездки на Волынь глава государства обсудил, как добавить региону больше экономических и транспортных возможностей. По его словам, у региона есть значительный потенциал, который сейчас еще не реализуется. В частности, транзит через границу и развитие области.

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